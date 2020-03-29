Позачергове засідання Верховної Ради планується у понеділок о 14 годині.

Джерело: спікер Дмитро Разумков у коментарі журналістам після зустрічі з лідерами фракцій

Пряма мова: "Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергової сесії. З керівниками депутатських фракцій була досягнута домовленість, що відбудеться позачергова сесія о 14 годині.

Об 11 буде погоджувальна рада. Вона буде в обмеженому режимі, без представників комітетів. Щоб зменшити час на виступи в залі, ми дамо змогу колегам, щоб кожен по кожному з питань висловив власну позицію".

Деталі: Спікер зазначив, що засідання відбудеться у залі парламенту, депутатам запропонують засоби захисту.

За словами Разумкова, буде розглянуто законопроєкт про зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус. Автором проєкту є Михайло Радуцький.

Спікер зазначив, що законопроєкт підписаний всіма фракціями і групами, і всі сказали, що будуть підтримувати його в залі ВР.

Також, за його словами, планується розгляд законопроєктів, пов'язаних з боротьбою з вивозом за митну територію України засобів захисту.

Крім того, планується розглянути зміни до закону про комітети Верховної Ради, які дають змогу на час епідемії коронавірусу дати можливість проводити засідання комітетів в режимі онлайн "з подальшою фіксацією і письмовими підтвердженнями своїх позицій".

Разумков також зазначив, що буде розглядатися урядовий законопроєкт, пов'язаний зі змінами до бюджету.

Зокрема, зміни стосуватимуться зарплат для чиновників, які будуть обмежуватися 10 мінімальними зарплатами.

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про кадрові питання, я сподіваюся, що завтра будуть прийняті деякі рішення, ми чекаємо від наших колег документи, будуть відбуватися зміни в уряді. Якщо все буде добре, будуть обирати міністрів на посади".

"Я впевнений, ви уже бачили ці кандидатури".

Деталі: Водночас, за словами Разумкова, поки не планується розглядати на цьому засіданні так званий "антиколомойський законопроєкт" та законопроєкт про ринок землі, на яких наполягає МВФ і про які неодноразово говорив президент.

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про це пленарне засідання, поки що такого рішення не було прийнято. Ми дискутуємо з колегами. Я думаю, що будуть дискусії продовжуватися, а далі будемо приймати відповідні рішення".

Деталі: На питання, чи може бути проведено друге позачергове засідання ВР, Разумков сказав: "Можливо, якщо буде таке звернення, будемо розглядати і приймати рішення".