Позачергове засідання Верховної Ради планується у понеділок о 14 годині.

Джерело: спікер Дмитро Разумков у коментарі журналістам після зустрічі з лідерами фракцій

Пряма мова: "Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергової сесії. З керівниками депутатських фракцій була досягнута домовленість, що відбудеться позачергова сесія о 14 годині.

Об 11 буде погоджувальна рада. Вона буде в обмеженому режимі, без представників комітетів.

Щоб зменшити час на виступи в залі, ми дамо змогу колегам, щоб кожен по кожному з питань висловив власну позицію".

Деталі: За словами Разумкова, буде розглянуто законопроєкт про зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення лікування хворих коронавірусом. Автором проєкту є Михайло Радуцький.

Спікер зазначив, що законопроєкт підписаний всіма фракціями і групами, і всі сказали, що будуть підтримувати його в залі ВР.

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