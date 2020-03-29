Разумков сказал, когда состоится заседание ВР и что будут рассматривать

Внеочередное заседание Верховной Рады планируется в понедельник в 14 часов.

Источник: спикер Дмитрий Разумков в комментарии журналистам после встречи с лидерами фракций

Прямая речь: "Сейчас ждем письмо от президента о созыве внеочередной сессии. С руководителями депутатских фракций была достигнута договоренность, что состоится внеочередная сессия в 14 часов.

В 11 будет согласительный совет. Он будет в ограниченном режиме, без представителей комитетов. Чтобы уменьшить время на выступления в зале, мы дадим возможность коллегам, чтобы каждый по каждому из вопросов выразил свою позицию".

Детали: Спикер отметил, что заседание состоится в зале парламента, депутатам предложат средства защиты.

По словам Разумкова, будет рассмотрен законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты по обеспечению лечения больных коронавирусом. Автором проекта является Михаил Радуцкий.

Спикер отметил, что законопроект подписан всеми фракциями и группами, и все сказали, что будут поддерживать его в зале ВР.

Также, по его словам, планируется рассмотрение законопроектов, связанных с борьбой с вывозом за таможенную территорию Украины средств защиты.

Кроме того, планируется рассмотреть изменения в закон о комитетах Верховной Рады, которые позволяют на время эпидемии коронавируса дать возможность проводить заседания комитетов в режиме онлайн "с последующей фиксацией и письменными подтверждениями своих позиций".

Разумков также отметил, что будет рассматриваться правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет.

В частности, изменения коснутся зарплат для чиновников, которые будут ограничиваться 10 минимальными зарплатами.

Прямая речь: "Если мы говорим о кадровых вопросах, я надеюсь, что завтра будут приняты некоторые решения, мы ждем от наших коллег документы, будут происходить изменения в правительстве. Если все будет хорошо, будут выбирать министров на должности".

"Я уверен, вы уже видели эти кандидатуры".

Детали: В то же время, по словам Разумкова, пока не планируется рассматривать на этом заседании так называемый "антиколомойский законопроект" и законопроект о рынке земли, на которых настаивает МВФ и о которых неоднократно говорил президент.

Прямая речь: "Если мы говорим об этом пленарном заседании, пока такого решения не было принято. Мы дискутируем с коллегами. Я думаю, что будут дискуссии продолжаться, а дальше будем принимать соответствующие решения".

Детали: На вопрос, может ли быть проведено второе внеочередное заседание ВР, Разумков сказал: "Возможно, если будет такое обращение, будем рассматривать и принимать решения".