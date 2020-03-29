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У понеділок може бути два засідання ВР – Арахамія

Неділя, 29 березня 2020, 23:44
У понеділок може бути два засідання ВР – Арахамія

У понеділок може відбутися два позачергових засідання поспіль, заявляє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Арахамія, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі журналістам, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "У нас завтра можуть бути одна або дві позачергові сесії".

Деталі: У свою чергу, Корнієнко підтвердив, що в понеділок на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання призначення нових керівників Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів і Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

У той же час, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт про банки не включений до порядку денного, оскільки проти нього виступили фракції "Батьківщина" і "За майбутнє".

Пряма мова Железняка: "На жаль, деякі фракції виступили проти: це "Батьківщина" і група "За майбутнє". Тому, як я розумію, рішення про включення цього питання до порядку денного не буде, тобто він не буде розглянутий на цьому позачерговому засіданні.

І чи буде ще якесь позачергове засідання, на якому буде розглянуто цей законопроєкт, нам поки не відомо: ні від президента, ні від представників коаліції".

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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