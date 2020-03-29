В понедельник может быть два заседания ВР – Арахамия

В понедельник может состояться два внеочередных заседания подряд, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия, зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии журналистам, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "У нас завтра могут быть одна или две внеочередных сессии".

Детали: В свою очередь, Корниенко подтвердил, что в понедельник на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады будет рассмотрены вопросы назначения новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В то же время, зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что законопроект о банках не включен в повестку дня, поскольку против него выступили фракции "Батькивщина" и "За будущее".

Прямая речь Железняка: "К сожалению, некоторые фракции выступили против: это "Батькивщина" и группа "За будущее". Поэтому, как я понимаю, решения о включении этого вопроса в повестку дня не будет, то есть он не будет рассмотрен на этом внеочередном заседании.

И будет ли ещё какое-то внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен этот законопроект, нам пока не известно: ни от президента, ни от представителей коалиции".