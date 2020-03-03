Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тортури в одеському притулку: підозру оголосили вихователям, поліцейські непричетні 

Вівторок, 3 березня 2020, 04:03
Тортури в одеському притулку: підозру оголосили вихователям, поліцейські непричетні 

Прокурори Одеської місцевої прокуратури оголосили підозру у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя неповнолітніх двом вихователям Центру соціально-психологічної реабілітації Одеської ОДА ("Світанок").

Джерело: пресслужба прокуратури Одещини, Слідство.інфо

Дослівно: "Так, сьогодні, 02 березня, прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 повідомили про підозру двом вихователям спеціалізованого закладу у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення."

Деталі: Водночас, повідомляє "Слідство.інфо", поліція Одеської області не знайшла доказів причетності співробітників ювенальної превенції до знущань над дітьми. Відповідні висновки розслідування правоохоронці надали на запит журналістів. 

Раніше повідомлялось, що до побиття дітей можуть бути причетні Володимир Жарчук та Вахтанг Трапаїдзе. Проте, як стверджують вихованці дитячого центру, правоохоронці їх не опитували. 

Як йдеться у відповіді, поліція провела службове розслідування після публікації матеріалу "Жорстокий світанок" про знущання над вихованцями центру. У ньому йшлося про трьох поліцейських ювенальної превенції Андрія Крецула та вже згаданих Жарчука та Трапаїдзе, які могли знущатись над дітьми. 

Водночас, стверджує поліція, у ході службового розслідування інформація підтвердилась лише щодо Крецула. Його ж раніше звільнили. 

Знати більше: Побої, ізолятор, психушка. Колишня вихованка розповіла про знущання над дітьми в "Світанку"

Передісторія:

  • Правозахисниця Зоя Мельник та волонтер Лучезар Панфілов неодноразово повідомляли в Facebook про знущання над дітьми в притулку.
  • Зокрема, у дітей забирали речі і мобільні телефони, не надавали медичну допомогу, обстригали волосся. Співробітники охорони били дітей електрошокером, обливали холодною водою, змушували жувати тютюн і використаний презерватив.
  • 1 листопада 2019 року поліція Одеської області та Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактами катувань та інших порушень прав дітей у притулку.
  • На початку лютого стало відомо, що обвинуваченому в тортурах щодо дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації Одеської ОДА охоронцю Миколі Дмитруку дадуть умовний термін.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапрокуратураполіціядітитортури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: