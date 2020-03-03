Тортури в одеському притулку: підозру оголосили вихователям, поліцейські непричетні 

Прокурори Одеської місцевої прокуратури оголосили підозру у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя неповнолітніх двом вихователям Центру соціально-психологічної реабілітації Одеської ОДА ("Світанок").

Джерело: пресслужба прокуратури Одещини, Слідство.інфо

Дослівно: "Так, сьогодні, 02 березня, прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 повідомили про підозру двом вихователям спеціалізованого закладу у невиконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення."

Деталі: Водночас, повідомляє "Слідство.інфо", поліція Одеської області не знайшла доказів причетності співробітників ювенальної превенції до знущань над дітьми. Відповідні висновки розслідування правоохоронці надали на запит журналістів.

Раніше повідомлялось, що до побиття дітей можуть бути причетні Володимир Жарчук та Вахтанг Трапаїдзе. Проте, як стверджують вихованці дитячого центру, правоохоронці їх не опитували.

Як йдеться у відповіді, поліція провела службове розслідування після публікації матеріалу "Жорстокий світанок" про знущання над вихованцями центру. У ньому йшлося про трьох поліцейських ювенальної превенції Андрія Крецула та вже згаданих Жарчука та Трапаїдзе, які могли знущатись над дітьми.

Водночас, стверджує поліція, у ході службового розслідування інформація підтвердилась лише щодо Крецула. Його ж раніше звільнили.

Знати більше: Побої, ізолятор, психушка. Колишня вихованка розповіла про знущання над дітьми в "Світанку"

Передісторія: