Коронавірусом в Італії заразились понад 2 тисячі осіб

У результаті інфікування китайським коронавірусом COVID-2019 померли 3 117 людей. Кількість заражених становить 90 912 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Вилікувались та були виписані із лікарень 47 984 людини.

Кількість хворих в Італії складає 2036, попереду традиційно Китай (80 151) та Південна Корея (4 812). Також значна кількість заражених зафіксована в Ірані – 1501 особа.

Франція, Німеччина та Іспанія також нарахували понад сотню хворих.

Водночас разом із кількістю заражених в Італії зростає число летальних випадків. Наразі жертвами коронавірусу стали 52 людини. Також 3 смерті вже вже констатували у Франції.

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