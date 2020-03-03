Коронавірусом в Італії заразились понад 2 тисячі осіб

535 переглядів
Вівторок, 3 березня 2020, 06:08

У результаті інфікування китайським коронавірусом COVID-2019 померли 3 117 людей. Кількість заражених становить 90 912 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Вилікувались та були виписані із лікарень 47 984 людини. 

Кількість хворих в Італії складає 2036, попереду традиційно Китай (80 151) та Південна Корея (4 812). Також значна кількість заражених зафіксована в Ірані – 1501 особа. 

Франція, Німеччина та Іспанія також нарахували понад сотню хворих. 

Водночас разом із кількістю заражених в Італії зростає число летальних випадків. Наразі жертвами коронавірусу стали 52 людини. Також 3 смерті вже вже констатували у Франції. 

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 2 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч.

Українська правда
Теми: коронавірус Італія Китай здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У штаті Вашингтон 6 людей померли від коронавірусу 3 березня 2020, 02:37
Коронавірус: в Україну заборонили ввозити тварин з Китаю 3 березня 2020, 00:18
У Латвії виявили перший випадок коронавірусу: жінка заразилась в Італії 2 березня 2020, 20:57
Усі новини
Головні новини
Зеленському пропонують трьох кандидатів на пост міністра оборони – джерело
Назвали причину авіакатастрофи, в якій загинув ексміністр Кутовий
Перед скликанням Ради Арахамія вважав, що Гончарук залишиться
Смерть ексголови правління "Інтера": слідчий експеримент у будинку Кожари зірвано
Усі новини
Відео

Неповага, гомофобія, ейджизм: 5 відео про дискримінацію в Україні

дослідження

Вчені виявили зв'язок між курінням марихуани та одним із видів раку

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря