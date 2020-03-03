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Коронавірусом в Італії заразились понад 2 тисячі осіб

Вівторок, 3 березня 2020, 05:08
Коронавірусом в Італії заразились понад 2 тисячі осіб

У результаті інфікування китайським коронавірусом COVID-2019 померли 3 117 людей. Кількість заражених становить 90 912 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Вилікувались та були виписані із лікарень 47 984 людини. 

Кількість хворих в Італії складає 2036, попереду традиційно Китай (80 151) та Південна Корея (4 812). Також значна кількість заражених зафіксована в Ірані – 1501 особа. 

Франція, Німеччина та Іспанія також нарахували понад сотню хворих. 

Водночас разом із кількістю заражених в Італії зростає число летальних випадків. Наразі жертвами коронавірусу стали 52 людини. Також 3 смерті вже вже констатували у Франції. 

Лідерами заражень за добу стали Південна Корея, Іран та Італія – 599, 523 та 342 випадки відповідно. У Китаї, який раніше не поступався нікому за темпами поширення COVID-2019, за цей час 200 осіб підхопили вірус. 

Окрім того, у Франції, яка раніше заявляла, що вилікувала всіх інфікованих, за добу нарахували 61 нового хворого, у Іспанії – 36, Німеччині – 29, США – 25. У цих країнах та Південній Кореї за вказаний період з лікарні не виписали жодної людини. 

До країн, де спалахнув COVID-2019, приєднались Саудівська Аравія, Латвія, Марокко, Туніс, Йорданія.

Також у Москві підтвердили 1 випадок зараження, всього в Росії 3 людини захворіли. 

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 2 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3044 людини, 2803 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 89 тисяч.

Українська правда

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Теми: коронавірусІталіяКитайздоров'я
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