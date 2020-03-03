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Обстріли на Донбасі: 2 військових поранені, 3 отримали бойове ураження

Вівторок, 3 березня 2020, 06:15
Обстріли на Донбасі: 2 військових поранені, 3 отримали бойове ураження

2 березня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників поранені, ще троє зазнали бойового ураження. 

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Російські найманці відкривали вогонь біля Мар’їнки та Опитного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, біля Красногорівки – з ствольної артилерії, поблизу Авдіївки – з великокаліберних кулеметів. Також обстріли велись поряд із Новомихайлівкою, Лебединським, Оріховим, Новотошківським та Кримським. 

Окрім того, у штабі повідомили, що російські окупаційні війська понесли втрати протягом останніх двох днів: четверо найманців були ліквідовані, двоє поранені. Також було знищено дві одиниці військового озброєння 

Нагадаємо:

  • 1 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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