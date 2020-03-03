В Україні – перший випадок коронавірусу

В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану коронавірусом, перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів

Деталі: 1 березня Ляшко говорив, що в Чернівцях перевіряють підозру на коронавірус у людини, яка повернулася з Італії, – тепер вона підтвердилася.

Чоловік із дружиною повернувся в Україну 26 лютого через румунський аеропорт.

Пряма мова: "В аеропорту було проведено температурний скринінг, температура в людини була нормальна. Після цього він повернувся в Чернівецьку область. У Чернівецькій області було проведено додатковий температурний скринінг, заповнено опитувальник на особу та надано пам’ятку про самоізоляцію, оскільки людина подорожувала по країнах, у яких були зареєстровані випадки Covid 19.

Сім’я, яка подорожувала, – чоловік і жінка – самоізолювалися, буквально через два дні після самоізоляцію у людини з’явилися симптоми, які говорили про можливість коронавірусної інфекції. Він за затвердженим алгоритмом, по пам’ятці самоізоляції, звернувся до сімейного лікаря. Отримав консультацію і продовжував виконувати рекомендації лікаря.

29 числа на ніч з’явилися певні симптоми, які потребували додаткових консультацій в інфекційній лікарні. Була викликана "швидка допомога", приїхала бригада, яка визначена саме для виїзду і транспортування хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію, – і хворий був доставлений до госпітальної бази.

Під час медичного огляду були забрані біологічні матеріали для досліджень. У неділю, 1 березня, було проведено швидкі тестування на грип А і B. Потім були проведено тестування на грип методом полімеразної ланцюгової реакції – і забрано проби, які доставлені до вірусологічної лабораторії в Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я

Вчора я говорив, що у нас є чотири випадки з підозрою (три в Києві й один у Чернівецькій області – УП), сьогодні ця підозра підтверджена в одної людини".

Додаткові подробиці: Усі матеріали і зразки додатково передано до Всесвітньої організації здоров'я.

МОЗ України почало працювати з особами, які контактували з хворим. За словами Ляшка, їх не багато.

Уточнення Ляшка: "Ми знаємо всіх контактних, із ними всіма пропрацювали.

Найближчий контактний – це дружина, оскільки вони разом подорожували, разом повертались і разом перебували в самоізоляції. Дружина сьогодні перебуває в самоізоляції, в своїй квартирі і без будь-яких симптомів гострих респіраторно-вірусних хвороб. З нею на контакті постійно медпрацівник – і в разі появі симптомів буде взято зразки на дослідження, у разі підтвердження буде госпіталізація.

Люди дослухались до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, які прописані в пам’ятці, – і після повернення з Італії вони не проводили зустрічі зі своїми близькими, були самоізольовані в своїй квартирі.

Хворий знаходиться у визначеній госпітальній базі, стан його стабільний. Якщо подивитись по стандартах надання медичної допомоги, то його можна було б і не госпіталізувати, можна було б надавати допомогу і на дому. Але в зв’язку з тим, що це перший випадок, а наше завдання – локалізувати і унеможливити передачу всередині країни, то його госпіталізовано до лікарні.

Вони подорожували з 21 числа, симптоми з’явилися 28-го, госпіталізація відбулася 29-го числа і 1 березня були проведені вірусологічні дослідження, які завершились учора пізно ввечері. Симптоми наразі: лихоманка і сухий кашель".

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