Обсервація евакуйованих із Китаю має завершитися 5 березня – МОЗ

Обсервація в Нових Санжарах громадян, евакуйованих із китайської провінції Ухань у зв'язку зі спалахом коронавірусу, завершиться у четвер, 5 березня, якщо не виникне підозр на захворювання.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком у Києві

Пряма мова: "З приводу ситуації у Нових Санжарах, де відбувається наша обсервація, яка закінчиться у четвер. Сьогодні після ранкового обходу ми маємо ситуацію стабільну, як і завжди. Симптомів гострої респіраторної хвороби не виявлено, людей із підвищеною температурою тіла немає. Усі здорові й очікують на завершення обсервації, яке ми плануємо провести в четвер".

Деталі: 72 евакуйованих із Уханя людини разом із супроводом заїхали на обсервацію (спостереження) у медцентр МВС "Нові Санжари" на Полтавщині увечері 20 лютого. 5 березня спливає 14-денний термін, передбачений для карантину.

Інші подробиці: Ляшко повідомив, що станом на ранок 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції.

За його словами, вже проведено 8 тестів на китайський коронавірус, усі вони негативні.

1 березня завершилося тестування 3 зразків: із Івано-Франківської області, із Кропивницького та з Києва, пасажирки з аеропорту, – усі три дослідження показали негативні результати.

У лабораторії розпочато дослідження ще на 4 підозри – три з Києва й одна з Чернівецької області. У Києві по допомогу звернулися іноземці, у Чернівцях – людина, яка повернулася з Італії.

Фахівці продовжують температурний скринінг на кордоні: проскринінговано вже 540 тисяч осіб.

Головний санітарний лікар також наголосив, що "жодної паніки між медичних працівників не існує" через загрозу поширення коронавірусу.