Офіс генпрокурора закрив справу про "тепловізорний" замах на Шокіна
Офіс Генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора.
Джерело: колишній нардеп Сергій Лещенко в Telegram, коментар пресслужби СБУ "Українській правді"
Пряма мова: "Офіс Генпрокурора днями закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора".
Деталі: У пресслужбі СБУ "Українській правді" підтвердили, що справу закрили 28 лютого.
За даними Лещенка, у справі було допитано 700 свідків, проведено близько десяти слідчих експериментів і стільки ж судових експертиз.
Разом з тим, виявилося, що ще наприкінці 2015 було встановлено, що за допомогою тепловізора неможливо помітити людей, які перебувають у кабінеті генпрокурора.
Лещенко відзначив, що тоді ж, наприкінці 2015 року, було доведено, що з місця скоєння пострілу неможливо побачити людей в кабінеті генерального прокурора, і з 2017 року у справі не відбувалося нічого.
Екснардеп додав, що в травні 2019 року, після активізації адвоката Трампа Руді Джуліані на українському напрямку, адвокати Шокіна долучили до справи роздруківки з інтернету про тиск Джо Байдена на Петра Порошенка з метою його відставки.
Що було раніше: Станом на 5 лютого Служба безпеки України повідомляла, що продовжує розслідувати ймовірний замах на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, вчинений у 2015 році.
Передісторія:
- 2 листопада 2015 року близько десятої вечора невідомі обстріляли робочий кабінет генерального прокурора, де той проводив нараду.
- Розслідувати справу взяла Служба безпеки України.
- Тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що снайпер нібито стріляв із застосуванням тепловізора, і лише броньоване скло врятувало життя Шокіну.