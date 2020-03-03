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Офіс генпрокурора закрив справу про "тепловізорний" замах на Шокіна

Вівторок, 3 березня 2020, 13:38

Офіс Генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора.

Джерело: колишній нардеп Сергій Лещенко в Telegram, коментар пресслужби СБУ "Українській правді"

Пряма мова: "Офіс Генпрокурора днями закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора".

Деталі: У пресслужбі СБУ "Українській правді" підтвердили, що справу закрили 28 лютого.

За даними Лещенка, у справі було допитано 700 свідків, проведено близько десяти слідчих експериментів і стільки ж судових експертиз.

Разом з тим, виявилося, що ще наприкінці 2015 було встановлено, що за допомогою тепловізора неможливо помітити людей, які перебувають у кабінеті генпрокурора.

Лещенко відзначив, що тоді ж, наприкінці 2015 року, було доведено, що з місця скоєння пострілу неможливо побачити людей в кабінеті генерального прокурора, і з 2017 року у справі не відбувалося нічого.

Екснардеп додав, що в травні 2019 року, після активізації адвоката Трампа Руді Джуліані на українському напрямку, адвокати Шокіна долучили до справи роздруківки з інтернету про тиск Джо Байдена на Петра Порошенка з метою його відставки.

Що було раніше: Станом на 5 лютого Служба безпеки України повідомляла, що продовжує розслідувати ймовірний замах на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, вчинений у 2015 році.

Передісторія:

  • 2 листопада 2015 року близько десятої вечора невідомі обстріляли робочий кабінет генерального прокурора, де той проводив нараду.
  • Розслідувати справу взяла Служба безпеки України.
  • Тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що снайпер нібито стріляв із застосуванням тепловізора, і лише броньоване скло врятувало життя Шокіну.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораШокінСБУ
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