Офіс генпрокурора закрив справу про "тепловізорний" замах на Шокіна

Офіс Генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора.

Джерело: колишній нардеп Сергій Лещенко в Telegram, коментар пресслужби СБУ "Українській правді"

Пряма мова: "Офіс Генпрокурора днями закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна за допомогою тепловізора".

Деталі: У пресслужбі СБУ "Українській правді" підтвердили, що справу закрили 28 лютого.

За даними Лещенка, у справі було допитано 700 свідків, проведено близько десяти слідчих експериментів і стільки ж судових експертиз.

Разом з тим, виявилося, що ще наприкінці 2015 було встановлено, що за допомогою тепловізора неможливо помітити людей, які перебувають у кабінеті генпрокурора.

Лещенко відзначив, що тоді ж, наприкінці 2015 року, було доведено, що з місця скоєння пострілу неможливо побачити людей в кабінеті генерального прокурора, і з 2017 року у справі не відбувалося нічого.

Екснардеп додав, що в травні 2019 року, після активізації адвоката Трампа Руді Джуліані на українському напрямку, адвокати Шокіна долучили до справи роздруківки з інтернету про тиск Джо Байдена на Петра Порошенка з метою його відставки.

Що було раніше: Станом на 5 лютого Служба безпеки України повідомляла, що продовжує розслідувати ймовірний замах на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, вчинений у 2015 році.

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