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СБУ все ще розслідує "тепловізорний" замах на Шокіна

Середа, 5 лютого 2020, 15:51
СБУ все ще розслідує тепловізорний замах на Шокіна

Служба безпеки України продовжує розслідувати ймовірний замах на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, вчинений у 2015 році.

Джерело: відповідь СБУ на запит "Української правди"

Дослівно: "Слідчим відділом ГУ СБ (Головного управління Служби безпеки – УП) України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у згаданому вами кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини посягання на життя генерального прокурора України Шокіна В.М., тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 КК України".

Деталі: Пославшись на таємницю слідства, СБУ відмовилась повідомляти іншу інформацію про розслідування, зокрема, про те, чи використовували злочинці тепловізор, про що заявляв ексголовний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Українська правда" просила також розповісти, на якому етапі перебуває розслідування, чи встановлені особи, причетні до злочину, та зброя, яку вони використали, скільком особам повідомили про підозру. 

 

Що було раніше: На початку 2020 року ексгенпрокурор Віктор Шокін заявив, що його отруїли ртуттю.

Колишній чиновник не виключає, що до отруєння може бути причетний ексвіцепрезидент США Джо Байден. 

Передісторія:

  • 2 листопада 2015 року близько десятої вечора невідомі обстріляли робочий кабінет генерального прокурора, де той проводив нараду.
  • Розслідувати справу взяла Служба безпеки України.
  • Тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що снайпер нібито стріляв із застосуванням тепловізора, і лише броньоване скло врятувало життя Шокіну.

Соня Лукашова, УП

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Теми: ШокінСБУ
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