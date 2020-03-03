Політв’язень Мустафаєв пише, що у Росії його морять голодом і не пускають у душ

Кримчанин Сервер Мустафаєв, якого окупанти Криму затримали у "справі Хізб ут-Тахрір", скаржиться на порушення його прав та неналежні умови тримання в СІЗО у Ростові-на-Дону (Росія).

Джерело: повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової з посиланням на лист Сервера Мустафаєва

Дослівно омбудсмен "Незаконно утримуваний громадянин України Сервер Мустафаєв скаржиться на систематичне порушення права на справедливий суд та неналежні умови тримання в місцях несвободи.

Зокрема, він повідомляє про систематичне позбавлення права на захист та належну підготовку до судового процесу через надмірну частоту проведення засідань.

Також Сервер Мустафаєв скаржиться на неналежні умови тримання в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а саме ненадання медичної допомоги, обмеження в отриманні посилок, позбавлення можливості приймати душ, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Крім того, наш співгромадянин скаржиться на відсутність належного харчування, яке відповідало б міжнародним стандартам. За його словами, під час переміщення громадян України зі слідчого ізолятора до суду їм не надаються харчові продукти належної якості, що фактично призводить до вимушеного голодування.

У своєму зверненні він наголосив, що суд під час засідань не реагує на неодноразові клопотання громадян України Сервера Зекірьяєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги через погіршення стану здоров’я".

Деталі: Людмила Денісова вимагає від уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової відреагувати на цю інформацію та сприяти забезпеченню громадянам України умов тримання, згідно з міжнародними стандартами, а також провести медичне обстеження Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову та надати їм кваліфіковану лікарську допомогу.

Українська омбудсмен просить представників міжнародних правозахисних організацій та дипкорпусу відвідувати судові засідання, аби не допустити порушення прав на справедливий суд, що гарантовано статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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