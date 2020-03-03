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Справа агента ФСБ, який підклав вибухівку українському розвіднику, пішла до суду

Вівторок, 3 березня 2020, 18:30
Справа агента ФСБ, який підклав вибухівку українському розвіднику, пішла до суду

Обвинувальний акт щодо російського агента, який заклав вибухівку під автомобіль українського розвідника, передано до суду.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі:  Офіс Генерального прокурора направив до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо росіянина Олексія Комарічева, який, за даними слідства,  за завданням російських спецслужб, 4 квітня 2019 року намагався закласти під автомобіль співробітника української розвідки саморобний вибуховий пристрій, який здетонував у момент встановлення.

Комарічев звинувачується в організації закінченого замаху на терористичний акт.

Йому також інкримінується вчинення ряду інших злочинів, у тому числі використання підроблених документів громадянина Киргизької Республіки, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Досудове розслідування у провадженні здійснювалось Службою безпеки України.

Що було раніше: 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.

Ім'я розвідника, який був мішенню підривника, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Служба безпеки України вважає, що за всіма цими терактами стоїть Росія та її спільники 

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"Українська правда" у Threads

Теми: тероризмРосіяОфіс генпрокурорасудСБУ
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