СБУ затримала 7 спецслужбовців РФ, які вчиняли в Україні теракти

Силовики затримали сімох осіб зі складу диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб Росії та ще одну людину, яка сприяла злочинам на території України.

Про це на брифінгу 17 квітня розповів голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"СБУ припинено діяльність на території нашої держави диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб РФ у складі 7 осіб. Всі вони затримані і заарештовані", - сказав Грицак.

Він повідомив, що вранці 17 квітня силовики затримали ще одну особу, яка сприяла діяльності цієї терористичної групи на території України.

"Загалом з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої "ДНР" було направлено декілька диверсійних терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб", - розповів голова СБУ.

"Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила терористичний акт в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм 4 квітня 2019 року під час спроби закладання вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. В результаті цього самопідриву виконавець, він же керівник російської диверсійно терористичної групи отримав важкі тілесні ушкодження", - додав Грицак.

За його словами, силовики зібрали докази, які вказують, що обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані російськими спецслужбами.

"Це були спільні операції Федеральної служби безпеки Росії та військової розвідки Росії", - уточнив Грицак.

Також Грицак повідомив, що підривник автівки розвідника 4 квітня у Києві - живий, він у важкому стані в лікарні.

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