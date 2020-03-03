В уряді перевірять, як міністерства витрачають бюджет

У 2020 році огляд бюджетних витрат проведуть в 11 розпорядників коштів, серед яких – 8 міністерств.

Джерело: пресслужба Мінфіну

Деталі: У рамках переходу України до середньострокового бюджетного планування огляд витрат державного бюджету в поточному році буде проведено в 16 сферах діяльності головних розпорядників коштів державного бюджету. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду 3 березня 2020 року.

Обсяг видатків, які будуть охоплені оглядами, становить майже 143 млрд грн, у тому числі близько 40 млрд грн – видатки за бюджетними програмами, огляди витрат яких розпочаті у 2019 році і мають бути завершені у 2020 році.

Огляд проведуть у:

Міністерстві освіти і науки

Міністерстві розвитку громад та територій

Міністерстві охорони здоров’я

Міністерстві соціальної політики

Міністерстві закордонних справ

Міністерстві культури, молоді та спорту

Міністерстві енергетики та захисту довкілля

Міністерстві інфраструктури

Державному агентстві автомобільних доріг

Державній судовій адміністрації

Національній академії наук

Огляди витрат проводитимуть спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти.

Довідково: Огляд витрат (spending review) – ключовий елемент для створення ефективної системи планування бюджету на середньострокову перспективу. Така комплексна оцінка покаже, чи ефективно розподілені державні витрати, та допоможе виявити неефективні або неактуальні видатки. Таким чином, буде зрозуміло, які з програм заслуговують кращого фінансування, або, навпаки, кошти з яких варто перерозподілити на інші програми.

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