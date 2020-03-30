Міністра фінансів Федеральної землі Німеччини знайдено мертвим

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Понеділок, 30 березня 2020, 02:31

Міністр фінансів федеральної землі Гессен Томас Шефер був знайдений мертвим.

Джерело: DW

Деталі: У суботу, 28 березня, співробітники служби порятунку виявили тіло політика на залізничних коліях у міста Гохгайм-ам-Майн. Слідчі припускають, що Шефер наклав на себе руки.

Він займав пост міністра фінансів в Гессені з 2010 року. Його вважали можливим наступником нинішнього прем'єра цієї федеральної землі.

Пряма мова прем'єр-міністра Гессена Фолькер Буфье: "Ми всі шоковані і ледь можемо повірити, що Томас Шефер пішов з життя так несподівано і раптово".

Теми: Німеччина


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