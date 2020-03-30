Министр финансов Федеральной земли Германии найден мертвым

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Понедельник, 30 марта 2020, 02:31

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер был найден мертвым. 

Источник: DW

Детали: В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили тело политика на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шефер совершил самоубийство.

Он занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным преемником нынешнего премьера этой федеральной земли.

Прямая речь премьер-министра Гессена Фолькер Буфье: "Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно".

Темы: Германия


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