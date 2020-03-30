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У Франції від коронавірусу померли більше 2600 людей

Понеділок, 30 березня 2020, 08:16

У Франції від коронавірусної хвороби померли ще 292 пацієнти, загальне число померлих зросло до 2606.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" .

19 354 людей наразі госпіталізовані по всій країні з симптомами коронавірусної хвороби. Це на 1734 особи більше ніж днем раніше.

" 4632 важких випадки вимагають реанімації " – сказав Саломон, при цьому 359 людей потрапили до реанімації протягом останньої доби. 

За його словами, 34% важких випадків – це люди молодше 60 років.

З початку епідемії у Франції видужали і повернулися додому вже 7132 людини.

Раніше прем'єр-міністр Франції  Едуард Філіп оголосив про продовження терміну карантинних заходів ще на два тижні, тобто принаймні до середи 15 квітня, для боротьби з коронавірусом.

Раніше прем'єр-міністр Франції  Едуард Філіп оголосив про продовження терміну карантинних заходів ще на два тижні, тобто принаймні до середи 15 квітня, для боротьби з коронавірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ФранціяЄвропа
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