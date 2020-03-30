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Во Франции от коронавируса умерли более 2600 человек

Понедельник, 30 марта 2020, 08:16

Во Франции от коронавирусной болезни умерли еще 292 пациента, общее число умерших возросло до 2606.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" .

19 354 человек сейчас госпитализированы по всей стране с симптомами коронавирусной болезни. Это на 1734 человека больше чем днем ранее.

"4632 тяжелых случаях требуют реанимации ", – сказал Саломон, при этом 359 человек попали в реанимацию в течение последних суток.

По его словам, 34% тяжелых случаев – это люди моложе 60 лет.

С начала эпидемии во Франции выздоровели и вернулись домой уже 7132 человека.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.

Темы: коронавирусCovid-2019ФранцияЕвропа
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