Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп продовжив обмеження у зв’язку з коронавірусом до кінця квітня

Понеділок, 30 березня 2020, 09:00
Трамп продовжив обмеження у зв’язку з коронавірусом до кінця квітня

Президент США Дональд Трамп продовжив обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу до кінця квітня, хоча раніше говорив, що США позбудуться епідемії до Великодня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп звернувся до громадян після того як кількість загиблих выд коронавірусної хвороби в США перевищила 2460, а число заражених досягло понад 140 тисяч випадків – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

"Пік, найвища точка смертності, ймовірно, настане через два тижні, - сказав Трамп на брифінгу в Рожевому саду Білого дому, оточений вищими радниками і бізнес-лідерами. - Немає нічого гіршого, ніж оголосити про перемогу до того, як перемога буде здобута".

Він сказав американцям: "Чим краще ви це зробите, тим швидше закінчиться весь цей кошмар."

Раніше в неділю доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, заявив, що пандемія може в кінцевому підсумку вбити від 100 000 до 200 000 людей у Сполучених Штатах.

Раніше Дональд Трамп висловив сподівання, що його країна позбудеться від коронавірусу до Великодня, навіть незважаючи на заяву губернатора Нью-Йорка про те, що хвороба поширюється швидше, ніж "швидкісний поїзд".

Читайте також: Коронавірус, помножений на Трампа: чому США виявилися не готовими до епідемії

Теми: СШАкоронавірусCovid-2019Трамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
США
Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку
У Сенаті США запропонували підтримати якнайшвидший вступ України в НАТО
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: