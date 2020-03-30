Трамп продовжив обмеження у зв’язку з коронавірусом до кінця квітня

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Понеділок, 30 березня 2020, 09:00

Президент США Дональд Трамп продовжив обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу до кінця квітня, хоча раніше говорив, що США позбудуться епідемії до Великодня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп звернувся до громадян після того як кількість загиблих выд коронавірусної хвороби в США перевищила 2460, а число заражених досягло понад 140 тисяч випадків – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

"Пік, найвища точка смертності, ймовірно, настане через два тижні, - сказав Трамп на брифінгу в Рожевому саду Білого дому, оточений вищими радниками і бізнес-лідерами. - Немає нічого гіршого, ніж оголосити про перемогу до того, як перемога буде здобута".

Він сказав американцям: "Чим краще ви це зробите, тим швидше закінчиться весь цей кошмар."

Раніше в неділю доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, заявив, що пандемія може в кінцевому підсумку вбити від 100 000 до 200 000 людей у Сполучених Штатах.

Раніше Дональд Трамп висловив сподівання, що його країна позбудеться від коронавірусу до Великодня, навіть незважаючи на заяву губернатора Нью-Йорка про те, що хвороба поширюється швидше, ніж "швидкісний поїзд".



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