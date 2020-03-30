Трамп продолжил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля

419 просмотров
Понедельник, 30 марта 2020, 09:00

Президент США Дональд Трамп продолжил ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса до конца апреля, хотя ранее говорил, что США лишатся эпидемии к Пасхе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп обратился к гражданам после того, как число погибших от коронавірусної болезни в США превысило 2460, а число зараженных достигло более 140 тысяч случаев – больше, чем в любой другой стране мира.

"Пик, наивысшая точка смертности, вероятно, наступит через две недели, - сказал Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома, окруженный высшими советниками и бизнес-лидерами. - Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как победа будет одержана".

Он сказал американцам: "Чем лучше вы это сделаете, тем быстрее закончится весь этот кошмар."

Ранее в воскресенье доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что пандемия может в конечном итоге убить от 100 000 до 200 000 человек в Соединенных Штатах.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что его страна избавится от коронавирус к Пасхе, даже несмотря на заявление губернатора Нью-Йорка о том, что болезнь распространяется быстрее, чем "скоростной поезд".



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции
Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже более 700 тысяч
Разумков сказал, когда состоится заседание ВР и что будут рассматривать
Правительство сделало обязательной обсервацию украинцев, возвращающихся из-за рубежа
Все новости
истории

Найдите чем заняться: хобби известных и успешных людей

читай!

Что читать? Подборка самых популярных книг о бизнесе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!