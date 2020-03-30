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Трамп продолжил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля

Понедельник, 30 марта 2020, 09:00
Трамп продолжил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля

Президент США Дональд Трамп продолжил ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса до конца апреля, хотя ранее говорил, что США лишатся эпидемии к Пасхе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп обратился к гражданам после того, как число погибших от коронавірусної болезни в США превысило 2460, а число зараженных достигло более 140 тысяч случаев – больше, чем в любой другой стране мира.

"Пик, наивысшая точка смертности, вероятно, наступит через две недели, - сказал Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома, окруженный высшими советниками и бизнес-лидерами. - Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как победа будет одержана".

Он сказал американцам: "Чем лучше вы это сделаете, тем быстрее закончится весь этот кошмар."

Ранее в воскресенье доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что пандемия может в конечном итоге убить от 100 000 до 200 000 человек в Соединенных Штатах.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что его страна избавится от коронавирус к Пасхе, даже несмотря на заявление губернатора Нью-Йорка о том, что болезнь распространяется быстрее, чем "скоростной поезд".

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Темы: СШАкоронавирусCovid-2019Трамп
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