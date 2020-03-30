В Україні 6 нових випадків COVID-19, а в Кропивницькому закривають маршрути: хворий водій

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Понеділок, 30 березня 2020, 09:21

На Дніпропетровщині та Донеччині лабораторно підтвердили нові випадки коронавірусу, а в Кропивницькому на Кіровоградщині закрили 4 транспортні маршрути після виявлення COVID-19 у водія.

Джерело: сайт Дніпропетровської державної адміністрації, пост голови Донецької ОДА Павла Кириленко у Facebook, Міська рада Кропивницького у Facebook

Пряма мова Кириленка: "Чотири нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровані на Донеччині. Усі – в Маріуполі. Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок – 72 та 95 років".

Деталі: Таким чином, за словами голови ОДА, на Донеччині є 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 5 у Маріуполі та 1 – у Бахмуті.

Крім того, два випадки коронавірусу лабораторно підтвердили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Таким чином на Дніпропетровщині вже 8 випадків COVID-19.

За словами голови ОДА Олександра Бондаренка, ще 11 тестів показали негативний результат.

У Кропивницькому транспортні засоби чотирьох маршрутів громадського транспорту тимчасово припинили роботу з 30 березня через те, що в одного з водіїв підтвердився COVID-19.

Зокрема, не виїдуть на свої маршрути водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113 підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс".

Медпрацівників підприємства, які контактували з хворим, відправили на карантин. А в техпарку проведуть перевірку на дотримання санітарних норм.

Українська правда
Теми: коронавірус Дніпропетровська область Донецька область Кіровоградська область


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