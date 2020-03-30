Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине 6 новых случаев COVID-19, а в Кропивницком закрывают маршруты: больной водитель

Понедельник, 30 марта 2020, 09:21
В Украине 6 новых случаев COVID-19, а в Кропивницком закрывают маршруты: больной водитель

В Днепропетровской и Донецкой областях лабораторно подтвердили новые случаи коронавируса, а в Кропивницком Кировоградской области закрыли 4 транспортных маршрута после обнаружения COVID-19 у водителя.

Источник: сайт Днепропетровской государственной администрации, пост председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook, Городской совет Кропивницкого в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Все – в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет".

Детали: Таким образом, по словам председателя ОГА, в Донецкой области есть 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе и 1 – в Бахмуте.

Кроме того, два случая коронавируса лабораторно подтвердили у жителей Кривого Рога и Новомосковска. Таким образом, на Днепропетровщине уже 8 случаев COVID-19.

По словам председателя ОГА Александра Бондаренко, еще 11 тестов показали отрицательный результат.

В Кропивницком транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта временно прекратили работу с 30 марта из-за того, что у одного из водителей подтвердился COVID-19.

В частности, не выедут на свои маршруты водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113 предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис".

Медработников предприятия, контактировавших с больным, отправили на карантин. А в техпарке проведут проверку на соблюдение санитарных норм.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусДнепропетровская областьДонецкая областьКировоградская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: