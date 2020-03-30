В Украине 6 новых случаев COVID-19, а в Кропивницком закрывают маршруты: больной водитель

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Понедельник, 30 марта 2020, 09:21

В Днепропетровской и Донецкой областях лабораторно подтвердили новые случаи коронавируса, а в Кропивницком Кировоградской области закрыли 4 транспортных маршрута после обнаружения COVID-19 у водителя.

Источник: сайт Днепропетровской государственной администрации, пост председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook, Городской совет Кропивницкого в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Все – в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет".

Детали: Таким образом, по словам председателя ОГА, в Донецкой области есть 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе и 1 – в Бахмуте.

Кроме того, два случая коронавируса лабораторно подтвердили у жителей Кривого Рога и Новомосковска. Таким образом, на Днепропетровщине уже 8 случаев COVID-19.

По словам председателя ОГА Александра Бондаренко, еще 11 тестов показали отрицательный результат.

В Кропивницком транспортные средства четырех маршрутов общественного транспорта временно прекратили работу с 30 марта из-за того, что у одного из водителей подтвердился COVID-19.

В частности, не выедут на свои маршруты водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113 предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис".

Медработников предприятия, контактировавших с больным, отправили на карантин. А в техпарке проведут проверку на соблюдение санитарных норм.

Украинская правда
Темы: коронавирус Днепропетровская область Донецкая область Кировоградская область


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