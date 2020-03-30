Словенія зобов’язала всіх носити маски і посилила обмеження на пересування

Словенія посилює обмеження на пересування громадян, запроваджуючи обмеження на пересування людей за межами своїх місцевих муніципалітетів починаючи з понеділка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У країні, яка межує з Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією, до теперішнього часу було підтверджено 730 випадків захворювання коронавірусом і 11 випадків смерті.

Люди зможуть залишити свій муніципалітет, якщо цього вимагатиме їхня робота або якщо їм потрібно буде звернутися до лікаря.

Згідно з новими обмеженнями, будь-яка людина, що входить в закритий громадський простір, наприклад в продовольчий магазин, повинна носити захисні рукавички і закривати рот і ніс маскою або шарфом.

Літні люди будуть допускатися в продовольчі магазини тільки з 8 до 10 ранку - час, відведений для людей з вразливих груп.

Уряд також оприлюднив в неділю пакет у розмірі 3 мільярдів євро, призначений для надання допомоги громадянам і компаніям, постраждалим від коронавірусу. Очікується, що цей пакет буде схвалений парламентом в найближчі дні.

Словенський уряд заявив, що школи, які закрилися два тижні тому, будуть залишатися закритими до тих пір, поки епідемія не сповільниться, що буде визначено експертами в галузі охорони здоров'я.

За останні два тижні Словенія закрила всі бари, ресторани, готелі, спортивні центри, культурні установи та магазини, крім продовольчих магазинів. Обмеження також стосуються всіх видів громадського транспорту.

Країна ввела санітарні перевірки на кордонах з Італією та Австрією і запровадила 14-денний карантин для всіх словенських громадян, які повертаються з гарячих точок коронавірусу, таких як Іспанія.