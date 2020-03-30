Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Словения обязала всех носить маски и усилила ограничения на передвижение

Понедельник, 30 марта 2020, 09:28
Словения обязала всех носить маски и усилила ограничения на передвижение

Словения усиливает ограничения на передвижение граждан, вводя ограничения на передвижения людей за пределами своих местных муниципалитетов начиная с понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В стране, граничащей с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, к настоящему времени было подтверждено 730 случаев заболевания коронавирусом и 11 случаев смерти.

Люди смогут оставить свой муниципалитет, если этого потребует их работа или если им нужно будет обратиться к врачу.

В связи с новыми ограничениями, любой человек, входящий в закрыт общественное пространство, например в продовольственный магазин, должен носить защитные перчатки и закрывать рот и нос маской или шарфом.

Пожилые люди будут допускаться в продовольственные магазины только с 8 до 10 утра - время, отведенное для людей из уязвимых групп.

Правительство также обнародовал в воскресенье пакет в размере 3 миллиардов евро, предназначенный для оказания помощи гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавирус. Ожидается, что этот пакет будет принят парламентом в ближайшие дни.

Словенское правительство заявило, что школы, которые закрылись две недели назад, будут оставаться закрытыми до тех пор, пока эпидемия не замедлится, что будет определено экспертами в области здравоохранения.

За последние две недели Словения закрыла все бары, рестораны, отели, спортивные центры, культурные учреждения и магазины, кроме продовольственных магазинов. Ограничения также касаются всех видов общественного транспорта.

Страна ввела санитарные проверки на границе с Италией и Австрией и ввела 14-дневный карантин для всех словенских граждан, которые возвращаются из горячих точек коронавирус, таких как Испания.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиякарантинСловения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: