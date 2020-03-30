Словения обязала всех носить маски и усилила ограничения на передвижение

Словения усиливает ограничения на передвижение граждан, вводя ограничения на передвижения людей за пределами своих местных муниципалитетов начиная с понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В стране, граничащей с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, к настоящему времени было подтверждено 730 случаев заболевания коронавирусом и 11 случаев смерти.

Люди смогут оставить свой муниципалитет, если этого потребует их работа или если им нужно будет обратиться к врачу.

В связи с новыми ограничениями, любой человек, входящий в закрыт общественное пространство, например в продовольственный магазин, должен носить защитные перчатки и закрывать рот и нос маской или шарфом.

Пожилые люди будут допускаться в продовольственные магазины только с 8 до 10 утра - время, отведенное для людей из уязвимых групп.

Правительство также обнародовал в воскресенье пакет в размере 3 миллиардов евро, предназначенный для оказания помощи гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавирус. Ожидается, что этот пакет будет принят парламентом в ближайшие дни.

Словенское правительство заявило, что школы, которые закрылись две недели назад, будут оставаться закрытыми до тех пор, пока эпидемия не замедлится, что будет определено экспертами в области здравоохранения.

За последние две недели Словения закрыла все бары, рестораны, отели, спортивные центры, культурные учреждения и магазины, кроме продовольственных магазинов. Ограничения также касаются всех видов общественного транспорта.

Страна ввела санитарные проверки на границе с Италией и Австрией и ввела 14-дневный карантин для всех словенских граждан, которые возвращаются из горячих точек коронавирус, таких как Испания.