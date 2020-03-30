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Юрдепартамент АМКУ очолить юрист дружини партнера Зеленського

Понеділок, 30 березня 2020, 10:01
Юрдепартамент АМКУ очолить юрист дружини партнера Зеленського

Переможцем конкурсу на посаду директора Юридичного департаменту Антимонопольного комітету став Геннадій Яворовський – юрист дружини партнера президента Володимира Зеленського з "Ліги сміху".

Джерело: сайт АМКУ, "Наші гроші"

Деталі: Зазначається, що 23 березня, у день оприлюднення антимонопольниками інформації про перемогу у конкурсі Яворовського, потенційний директор Юридичного департаменту АМКУ подав е-декларацію кандидата.

Основним місцем праці Яворовського у 2019 році зазначена будівельна фірма "Т.М.М.".

Із резюме дружини Яворовського, Анни, відомо, що у "Т.М.М." Яворовський щонайменше станом на квітень 2018-го займав посаду головного радника з юридичних питань.

Власницею "Т.М.М." є Лариса Чивуріна – дружина колишнього КВН-щика Андрія Чивуріна, з яким президент Володимир Зеленський створив проект "Ліга Сміху". Зеленський та Чивурін також є співвласниками торгової марки цього шоу.

За часів Петра Порошенка Яворовський був помічником нардепів Олександра Грановського і Василя Яніцкого (обоє від БПП). У січні 2018-го на той час президент Порошенко присвоїв Яворовському почесне звання "Заслуженого юриста України".

За даними "Наших грошей", у першій половині 2000-их Яворовський значився у штаті Київського ОТВ АМКУ.

Далі він працював у низці компаній, серед яких – юридичне ТОВ ЮФ "Салком", у якої у 2011 році "Укртранснафта" замовляла послуги з представництва інтересів у справі про примусове стягнення боргів з офшорної компанії, пов’язаної з групою "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

У 2016 році Яворовський був відомий як юрисконсульт апарату Всеукраїнської асоціації охорони та відтворення тваринного світу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Антимонопольний комітетЗеленськийбізнес
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