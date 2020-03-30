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Юрдепартамент АМКУ возглавит юрист жены партнера Зеленского

Понедельник, 30 марта 2020, 10:01
Юрдепартамент АМКУ возглавит юрист жены партнера Зеленского

Победителем конкурса на должность директора Юридического департамента Антимонопольного комитета стал Геннадий Яворовский – юрист жены партнера президента Владимира Зеленского с "Лиги смеха".

Источник: сайт АМКУ, "Наші гроші"

Детали: Отмечается, что 23 марта, в день обнародования антимонопольщиками информации о победе в конкурсе Яворовского, потенциальный директор Юридического департамента АМКУ подал э-декларацию кандидата.

Основным местом работы Яворовского в 2019 году указанная строительная фирма "Т.М.М.".

Из резюме жены Яворовского, Анны, известно, что в "Т.М.М." Яворовский по меньшей мере по состоянию на апрель 2018 года занимал должность главного советника по юридическим вопросам.

Владелицей "Т.М.М." является Лариса Чивурина – жена бывшего КВН-щика Андрея Чивурина, с которым президент Владимир Зеленский создал проект "Лига Смеха". Зеленский и Чивурин также являются совладельцами торговой марки этого шоу.

Во времена Петра Порошенко Яворовский был помощником нардепов Александра Грановского и Василия Яницкого (оба от БПП). В январе 2018 года на то время президент Порошенко присвоил Яворовскому почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

По данным "Наших грошей", в первой половине двухтысячных Яворовский числился в штате Киевского ОТВ АМКУ.

Далее он работал в ряде компаний, среди которых – юридическое ООО ЮФ "Салком", у которой в 2011 году "Укртранснафта" заказывала услуги по представительству интересов в деле о принудительном взыскании долгов с оффшорной компании, связанной с группой "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

В 2016 году Яворовский был известен как юрисконсульт аппарата Всеукраинской ассоциации охраны и воспроизводства животного мира.

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Темы: Антимонопольный комитетЗеленскийбизнес
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