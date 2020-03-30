У Лісабоні інспектори міграційної служби убили українця – спілка українців у Португалії

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Понеділок, 30 березня 2020, 10:24
Скриншот з відео tvi24.iol.pt

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха повідомив про вбивство у Лісабоні українського громадянина, який приїхав у пошуках роботи.

Джерело: пост Садохи у Facebook, Посольство України в Португалії у Facebook

Пряма мова Садохи: "Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України який приїхав до Португалії в пошуках праці".

Деталі: Садоха уточнив, що в аеропорту Лісабону українцю з незрозумілих наразі причин відмовили у в’їзді до Португалії.

Коли чоловік став вимагати пояснити ситуацію, йому надягнули наручники, застосували фізичну силу і в наручниках залишили одного в кімнаті. В українця стався приступ епілепсії, у результаті чого наступила смерть.

Садоха висловив співчуття родині загиблого і засудив "злочинні дії працівників служби міграції".

Посольство України в Португалії повідомило, що відреагувало на сюжет TVI24 про смерть громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії "вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування зазначеної справи".

"Українська правда" намагається отримати коментарі в Міністерстві закордонних справ та консульстві. Наразі їхні телефони не відповідають.  

Українська правда
Теми: Україна Португалія вбивство


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