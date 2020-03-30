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В Лиссабоне инспекторы миграционной службы убили украинца – союз украинцев в Португалии

Понедельник, 30 марта 2020, 10:24
В Лиссабоне инспекторы миграционной службы убили украинца – союз украинцев в Португалии
Скриншот с видео tvi24.iol.pt

Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне украинского гражданина, который приехал в поисках работы.

Источник: пост Садохи в Facebook, Посольство Украины в Португалии в Facebook

Прямая речь Садохи: "Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы".

Детали: Садоха уточнил, что в аэропорту Лиссабона украинцу по непонятным пока причинам отказали во въезде в Португалию.

Когда мужчина потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

Садоха выразил соболезнования семье погибшего и осудил "преступные действия сотрудников службы миграции".

Посольство Украины в Португалии сообщило, что отреагировало на сюжет TVI24 о смерти гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии "вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела".

"Украинская правда" пытается получить комментарии в Министерстве иностранных дел и консульстве. Их обещали предоставить в ближайшее время.

Украинская правда
Темы: УкраинаПортугалияубийство
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