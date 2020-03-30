Комитет, который должен рассмотреть "антиколомойский" законопроект, перенесли: нет кворума

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который должен утром 30 марта рассматривать "антиколомойский" законопроект №3260, перенесли на 13.00 из-за отсутствия кворума.

Источник: Facebook-страницы нардепов от "Слуги народа" Егора Чернева и "Голоса" Ярослава Железняка

Прямая речь Чернева: "Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет.

Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00".

Детали: Чернев сообщил, что на заседание не явились следующие депутаты:

Абрамович И.А. (ОПЗЖ)

Холодов А.И. (СН)

Палица И.П. (За будущее)

Николаенко А.И. (Родина)

Репина Е.А. (СН)

Герега А.В. (За будущее)

Леонов А.А. (СН)

Устенко А.А. (СН)

Володина Д.А. (СН)

Казак Т.Р. (ОПЗЖ)

Кулинич А.И. (Довіра)

Ляшенко А.А. (СН)

Солод Ю.В. (ОПЗЖ)

Южанина Н.П. (ЕС)

Васильченко И. (Голос, потому что лежит в больнице).

Нардеп просит "помочь отыскать без вести пропавших" коллег и убедить их приехать на работу в комитет.

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Напомним: