Комитет, который должен рассмотреть "антиколомойский" законопроект, перенесли: нет кворума

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Понедельник, 30 марта 2020, 11:14

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который должен утром 30 марта рассматривать "антиколомойский" законопроект №3260, перенесли на 13.00 из-за отсутствия кворума.

Источник: Facebook-страницы нардепов от "Слуги народа" Егора Чернева и "Голоса" Ярослава Железняка

Прямая речь Чернева: "Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет.

Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00".

Детали: Чернев сообщил, что на заседание не явились следующие депутаты:

  • Абрамович И.А. (ОПЗЖ)
  • Холодов А.И. (СН)
  • Палица И.П. (За будущее)
  • Николаенко А.И. (Родина)
  • Репина Е.А. (СН)
  • Герега А.В. (За будущее)
  • Леонов А.А. (СН)
  • Устенко А.А. (СН)
  • Володина Д.А. (СН)
  • Казак Т.Р. (ОПЗЖ)
  • Кулинич А.И. (Довіра)
  • Ляшенко А.А. (СН)
  • Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
  • Южанина Н.П. (ЕС)
  • Васильченко И. (Голос, потому что лежит в больнице).
 

Нардеп просит "помочь отыскать без вести пропавших" коллег и убедить их приехать на работу в комитет.

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Напомним:

  • МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.
  • 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
  • Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.
  • Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада законодательство Приват Коломойский банки


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