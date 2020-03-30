Комитет, который должен рассмотреть "антиколомойский" законопроект, перенесли: нет кворума
Понедельник, 30 марта 2020, 11:14
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который должен утром 30 марта рассматривать "антиколомойский" законопроект №3260, перенесли на 13.00 из-за отсутствия кворума.
Источник: Facebook-страницы нардепов от "Слуги народа" Егора Чернева и "Голоса" Ярослава Железняка
Прямая речь Чернева: "Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет.
Пока заседание не закрыли. Оно перенесено на 13.00".
Детали: Чернев сообщил, что на заседание не явились следующие депутаты:
- Абрамович И.А. (ОПЗЖ)
- Холодов А.И. (СН)
- Палица И.П. (За будущее)
- Николаенко А.И. (Родина)
- Репина Е.А. (СН)
- Герега А.В. (За будущее)
- Леонов А.А. (СН)
- Устенко А.А. (СН)
- Володина Д.А. (СН)
- Казак Т.Р. (ОПЗЖ)
- Кулинич А.И. (Довіра)
- Ляшенко А.А. (СН)
- Солод Ю.В. (ОПЗЖ)
- Южанина Н.П. (ЕС)
- Васильченко И. (Голос, потому что лежит в больнице).
Нардеп просит "помочь отыскать без вести пропавших" коллег и убедить их приехать на работу в комитет.
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Напомним:
- МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.
- 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
- Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.
- Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
Украинская правда