СБУ проводить обшуки у мерії Запоріжжя

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Понеділок, 30 березня 2020, 11:13
Фото з Facebook Bіталія Рябцева

Вранці 30 березня співробітники СБУ проводять обшуки у кабінетах і за місцем проживання заступника мера Запоріжжя Сергія Мішка і начальника управління земельних ресурсів Юлії Сколибог.

Джерело: депутат Запорізької міськради Віталій Рябцев та речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рябцева: "Зараз йдуть обшуки в мерії і вдома у чиновників. Обшуки у першого заступника мера Сергія Мішка і начальника управління земельних ресурсів Юлії Сколибог".

Пряма мова Гітлянської: "Обшуки йдуть. Вони тільки почалися, тому деталі згодом. Мова йде про махінації з комунальною землею, і там порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою)".

Деталі: За словами Рябцева, ця справа почалася десь рік тому. Близько 60 дуже великих ділянок землі в місті Запоріжжя були передані орендарям за заниженою вартістю. Збитки склали близько 70 мільйонів гривень.

Депутат додав, що перед тим, як документи йшли на сесію міськради, одна з фірм проводила оцінку цій землі і сильно занижувала її вартість.

Рябцев також виклав у соцмережу фото співробітників СБУ у кабінеті Мішка.

Ірина Балачук, УП
Теми: Запоріжжя СБУ обшуки земля


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