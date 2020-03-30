СБУ проводить обшуки у мерії Запоріжжя

Вранці 30 березня співробітники СБУ проводять обшуки у кабінетах і за місцем проживання заступника мера Запоріжжя Сергія Мішка і начальника управління земельних ресурсів Юлії Сколибог.

Джерело: депутат Запорізької міськради Віталій Рябцев та речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рябцева: "Зараз йдуть обшуки в мерії і вдома у чиновників. Обшуки у першого заступника мера Сергія Мішка і начальника управління земельних ресурсів Юлії Сколибог".

Пряма мова Гітлянської: "Обшуки йдуть. Вони тільки почалися, тому деталі згодом. Мова йде про махінації з комунальною землею, і там порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою)".

Деталі: За словами Рябцева, ця справа почалася десь рік тому. Близько 60 дуже великих ділянок землі в місті Запоріжжя були передані орендарям за заниженою вартістю. Збитки склали близько 70 мільйонів гривень.

Депутат додав, що перед тим, як документи йшли на сесію міськради, одна з фірм проводила оцінку цій землі і сильно занижувала її вартість.

Рябцев також виклав у соцмережу фото співробітників СБУ у кабінеті Мішка.