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СБУ проводить обшуки у мерії Запоріжжя

Понеділок, 30 березня 2020, 11:13
СБУ проводить обшуки у мерії Запоріжжя
Фото з Facebook Bіталія Рябцева

Вранці 30 березня співробітники СБУ проводять обшуки у кабінетах і за місцем проживання заступника мера Запоріжжя Сергія Мішка і начальника управління земельних ресурсів Юлії Сколибог.

Джерело: депутат Запорізької міськради Віталій Рябцев та речник СБУ Олена Гітлянська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рябцева: "Зараз йдуть обшуки в мерії і вдома у чиновників. Обшуки у першого заступника мера Сергія Мішка і начальника управління земельних ресурсів Юлії Сколибог".

Пряма мова Гітлянської: "Обшуки йдуть. Вони тільки почалися, тому деталі згодом. Мова йде про махінації з комунальною землею, і там порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою)".

Деталі: За словами Рябцева, ця справа почалася десь рік тому. Близько 60 дуже великих ділянок землі в місті Запоріжжя були передані орендарям за заниженою вартістю. Збитки склали близько 70 мільйонів гривень.

Депутат додав, що перед тим, як документи йшли на сесію міськради, одна з фірм проводила оцінку цій землі і сильно занижувала її вартість.

Рябцев також виклав у соцмережу фото співробітників СБУ у кабінеті Мішка.

 
фото сбу

Згодом в СБУ повідомили, що викрили посадовців Запорізької міськради на масштабних зловживаннях з комунальною землею, через які місцевий бюджет недоотримав понад 50 мільйонів гривень прибутку.

За версією слідства, чиновники передавали у приватну власність землі, що належить громаді, за заниженими цінами.

Зокрема, у порушення закону і без тендерів посадовці залучали до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичних осіб, які не мають відповідних фахівців та дозволів

Під час обшуків силовики вилучили документацію, що стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування.

Експертиза для встановлення повного розміру збитків від дій чиновників триває.

За рішеннями суду накладено арешти на 31 земельну ділянку орієнтовною оціночною вартістю понад 200 мільйонів гривень.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗапоріжжяСБУобшукиземля
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