СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Утром 30 марта сотрудники СБУ проводят обыски в кабинетах и по месту жительства заместителя мэра Запорожья Сергея Мишка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог.

Источник: депутат Запорожского горсовета Виталий Рябцев и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рябцева : "Сейчас идут обыски в мэрии и дома у чиновников. Обыски у первого заместителя мэра Сергея Мишка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог"

Прямая речь Гитлянской: "Обыски идут. Они только начались, поэтому детали позже. Речь идет о махинациях с коммунальной землей, и там возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью)".

Детали: По словам Рябцева, это дело началось где-то год назад. Около 60 очень крупных участков земли в городе Запорожье были переданы арендаторам по заниженной стоимости. Убытки составили около 70 миллионов гривен.

Депутат добавил, что перед тем, как документы уходили на сессию горсовета, одна из фирм проводила оценку этой земли и сильно занижала ее стоимость.

Рябцев также выложил в соцсеть фото сотрудников СБУ в кабинете Мишка.