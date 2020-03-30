СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Утром 30 марта сотрудники СБУ проводят обыски в кабинетах и по месту жительства заместителя мэра Запорожья Сергея Мишка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог.

Источник: депутат Запорожского горсовета Виталий Рябцев и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рябцева : "Сейчас идут обыски в мэрии и дома у чиновников. Обыски у первого заместителя мэра Сергея Мишка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог"

Прямая речь Гитлянской: "Обыски идут. Они только начались, поэтому детали позже. Речь идет о махинациях с коммунальной землей, и там возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью)".

Детали: По словам Рябцева, это дело началось где-то год назад. Около 60 очень крупных участков земли в городе Запорожье были переданы арендаторам по заниженной стоимости. Убытки составили около 70 миллионов гривен.

Депутат добавил, что перед тем, как документы уходили на сессию горсовета, одна из фирм проводила оценку этой земли и сильно занижала ее стоимость.

Рябцев также выложил в соцсеть фото сотрудников СБУ в кабинете Мишка.

фото сбу

Позже в СБУ сообщили, что разоблачили должностных лиц Запорожского горсовета на масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей, из-за которых местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен прибыли.

По версии следствия, чиновники передавали в частную собственность земли, принадлежащие общине, по заниженным ценам.

В частности, в нарушение закона и без тендеров чиновники привлекали к проведению экспертной денежной оценки земельных участков юридические лица, не имеющие соответствующих специалистов и разрешений.

Во время обысков силовики изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования.

Экспертиза по установлению полного размера ущерба от действий чиновников продолжается.

По решению суда наложен арест на 31 земельный участок ориентировочной оценочной стоимостью более 200 миллионов гривен.