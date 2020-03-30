Голова МЗС розповів, що буде з безвізом після коронавірусу

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Понеділок, 30 березня 2020, 12:48

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконує, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом. 

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, що буде з безвізовими поїздками українців до Європи, міністр відповів: "Буде безвіз".

"Якщо Шенген буде формально або, по суті, втрачений, я думаю, що це буде непоправний удар по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи у відносинах з ЄС, а насамперед – свобода вільного пересування, зберігалися", - сказав Дмитро Кулеба. 

Кулеба також не має певності, що авіаперельоти у світі до кінця цього року повноцінно відновляться. 

"Як кажуть наші мусульманські брати і сестри, "іншалла" (все в руках бога. – ЄП). На це запитання вам зараз ніхто у світі не надасть відповіді", - зазначив міністр. 

Читайте більш детально: Коронавірус, стратегія по Донбасу, Європа та Китай: велике інтерв'ю глави МЗС Дмитра Кулеби

Теми: безвіз коронавірус карантин МЗС


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