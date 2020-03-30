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Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после коронавируса

Понедельник, 30 марта 2020, 12:48
Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, что будет с безвизовыми поездками украинцев в Европу, министр ответил: "Будет безвиз".

"Если Шенген будет формально или, по сути, утрачен, я думаю, что это станет непоправимым ударом по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба также не уверен, что авиаперелеты в мире к концу этого года полноценно возобновятся.

"Как говорят наши мусульманские братья и сестры, "иншалла" (все в руках бога. - ЕП). На этот вопрос вам сейчас никто в мире не ответит", - отметил министр.

Читайте подробнее: Коронавирус, стратегия по Донбассу, Европа и Китай: большое интервью главы МИД Дмитрия Кулебы

Темы: безвизкоронавирускарантинМИД
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