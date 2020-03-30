Зеленський і Орбан зустрінуться особисто попри пандемію - МЗС

МЗС працює над проведенням особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном попри пандемію коронавірусу.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, йдеться не про "віртуальну", а саме про особисту зустріч. Орієнтовна дата проведення: кінець квітня – початок травня.

"Ми будемо готові організувати зустріч з дотриманням максимальних заходів безпеки, навіть якщо на той момент ситуація з коронавірусом не буде повністю врегульована і ще залишатимуться обмеження", - підкреслив Дмитро Кулеба.

"Але проведення зустрічі залежить від здатності обох країн напрацювати те рішення, яке усуне проблемні питання в наших стосунках і дозволить усе розблокувати", - додав він.

На переговорах Україна зі свого боку домагатиметься зняття угорського вето у НАТО без зміни українського законодавства, сказав Кулеба. Міністр вірить, що сторонам вдасться вийти з глухого кута.

"Я бачу з розмов з Петером (Сійярто, главою МЗС Угорщини - Ред.) його налаштованість на пошук рішення. Не має бути такого, щоб вони нам нав’язали рішення чи ми їм нав’язали. Ми маємо спільно знайти рішення, яке збалансує інтереси України і Угорщини", - резюмував Кулеба.

Читайте детальніше: Коронавірус, стратегія по Донбасу, Європа та Китай: велике інтерв'ю глави МЗС Дмитра Кулеби