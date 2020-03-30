Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и Орбан встретятся лично, несмотря на пандемию - МИД

Понедельник, 30 марта 2020, 13:10

МИД работает над проведением личной встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь идет не о "виртуальной", а именно о личной встрече. Ориентировочная дата проведения: конец апреля - начало мая.

"Мы будем готовы организовать встречу с соблюдением максимальных мер безопасности, даже если на тот момент ситуация с коронавирусом не будет полностью урегулирована и еще будут оставаться ограничения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Но проведение встречи зависит от способности обеих стран разработать то решение, которое устранит проблемные вопросы в наших отношениях и позволит все разблокировать", - добавил он.

На переговорах Украина со своей стороны будет добиваться снятия венгерского вето в НАТО без изменения украинского законодательства, сказал Кулеба. Министр верит, что сторонам удастся выйти из тупика.

"Я вижу из разговоров с Петером (Сийярто, главой МИД Венгрии - Ред.) его настрой на поиск решения. Не должно быть такого, чтобы они нам навязали решение или мы им навязали. Мы должны совместно найти решение, которое сбалансирует интересы Украины и Венгрии", - резюмировал Кулеба.

Читайте подробнее: Коронавирус, стратегия по Донбассу, Европа и Китай: большое интервью главы МИД Дмитрия Кулебы

Темы: ЗеленскийВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: