Зеленский и Орбан встретятся лично, несмотря на пандемию - МИД

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Понедельник, 30 марта 2020, 13:10

МИД работает над проведением личной встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь идет не о "виртуальной", а именно о личной встрече. Ориентировочная дата проведения: конец апреля - начало мая.

"Мы будем готовы организовать встречу с соблюдением максимальных мер безопасности, даже если на тот момент ситуация с коронавирусом не будет полностью урегулирована и еще будут оставаться ограничения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Но проведение встречи зависит от способности обеих стран разработать то решение, которое устранит проблемные вопросы в наших отношениях и позволит все разблокировать", - добавил он.

На переговорах Украина со своей стороны будет добиваться снятия венгерского вето в НАТО без изменения украинского законодательства, сказал Кулеба. Министр верит, что сторонам удастся выйти из тупика.

"Я вижу из разговоров с Петером (Сийярто, главой МИД Венгрии - Ред.) его настрой на поиск решения. Не должно быть такого, чтобы они нам навязали решение или мы им навязали. Мы должны совместно найти решение, которое сбалансирует интересы Украины и Венгрии", - резюмировал Кулеба.

Читайте подробнее: Коронавирус, стратегия по Донбассу, Европа и Китай: большое интервью главы МИД Дмитрия Кулебы

Темы: Зеленский Венгрия


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