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ЦВК просить владу не урізати бюджет на осінні місцеві вибори

Понеділок, 30 березня 2020, 13:33
ЦВК просить владу не урізати бюджет на осінні місцеві вибори

Центральна виборча комісія занепокоєна ініціативою вдвічі зменшити видатки на організацію, підготовку та проведення місцевих виборів 2020 року.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Зареєстрований у парламенті проєкт закону про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік (№3279) передбачає зменшення обсягу видатків на організацію, підготовку та проведення місцевих виборів з  2 мільярдів 154 мільйонів 988 тисяч  гривень до 1 мільярда гривень.

Центральна виборча комісія закликає Кабінет міністрів та Верховну Раду звернути увагу на необхідність належного забезпечення виборчих прав громадян України".

Деталі: ЦВК зазначає, що розуміє необхідність мобілізувати кошти для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, але у жовтні 2020 року, відповідно до Конституції, в Україні повинні відбутися чергові місцеві вибори до усіх без винятку сільських, селищних, міських, районних у містах, районних та обласних рад, а також сільських, селищних та міських голів.

Якщо виборів не буде, буде порушено конституційні положення щодо строку повноважень відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

ЦВК наголошує, що видатки на вибори заплановані на вересень-жовтень 2020 року – і якщо зменшити їх зараз, то потім доведеться знову носити зміни до держбюджету.

Більше того, в разі зменшення видатків на вибори потрібно буде вносити відповідні зміни до виборчого законодавства з метою скорочення фінансування виборчого процесу за бюджетні кошти.

Центральна виборча комісія закликає виважено підходити до питання корегування майбутніх видатків державного бюджету України у 2020 році в частині місцевих виборів.

Довідково: На 2020 рік ЦВК на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів було виділено 2 мільярди 154 мільйони 988 тисяч гривень, що і так на 83 мільйони 88 тисяч гривень менше від заявлених у бюджетному запиті ЦВК.

Ці кошти мали б піти на оплату праці членів виборчих комісій, утримання виборчих комісій,виготовлення виборчої документації.

"Українська правда" у Threads

Теми: виборибюджетЦВКкоронавірусВерховна Рада
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