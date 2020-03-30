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ЦИК просит власти не урезать бюджет на осенние местные выборы

Понедельник, 30 марта 2020, 13:33
ЦИК просит власти не урезать бюджет на осенние местные выборы

Центральная избирательная комиссия обеспокоена инициативой вдвое уменьшить расходы на организацию, подготовку и проведение местных выборов 2020 года.

Источник: пресс служба ЦИК

Дословно: "Зарегистрированный в парламенте проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год (№3279) предусматривает уменьшение объема расходов на организацию, подготовку и проведение местных выборов с 2 миллиардов 154 миллионов 988 000 гривен до 1 миллиарда гривен.

Центральная избирательная комиссия призывает Кабинет министров и Верховную Раду обратить внимание на необходимость надлежащего обеспечения избирательных прав граждан Украины".

Детали: ЦИК отмечает, что понимает необходимость мобилизовать средства для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19, но в октябре 2020 года, в соответствии с Конституцией, в Украине должны состояться очередные местные выборы во все без исключения сельские, поселковые, городские, районные в городах , районные и областные советы, а также сельских, поселковых и городских глав.

Если выборов не будет, будут нарушены конституционные положения о сроке полномочий соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.

ЦИК отмечает, что расходы на выборы запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года – и если уменьшить их сейчас, то потом придется снова вносить изменения в госбюджет.

Более того, в случае уменьшения расходов на выборы нужно будет вносить соответствующие изменения в избирательное законодательство с целью сокращения финансирования избирательного процесса за бюджетные средства.

Центральная избирательная комиссия призывает взвешенно подходить к вопросу корректировки будущих расходов государственного бюджета Украины в 2020 году в части местных выборов.

Справка: На 2020 год ЦИК на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав было выделено 2 миллиарда 154 миллиона 988 000 гривен, что и так на 83 миллиона 88 тысяч гривен меньше заявленных в бюджетном запросе ЦИК.

Эти средства должны пойти на оплату труда членов избирательных комиссий, содержание избирательных комиссий, производство избирательной документации.

Темы: виборыбюджетЦИКкоронавирусВерховная Рада
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