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Число загиблих від коронавірусу в Іспанії перевищило 7300: за добу померли 812 осіб

Понеділок, 30 березня 2020, 13:38

В Іспанії кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла протягом останніх 24 годин на 812.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статистику МОЗ Іспанії.

Протягом останньої доби зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей – рекордне число з початку епідемії.

Всього ж від коронавірусу в країні померли 7340 людей.

Загальне число інфікувань досягло  85195.

Слід зазначити, що в іспанському уряді повідомили про ймовірне зараження коронавірусом представника МОЗ Іспанії Фернандо Сімона, який раніше виголошував щоденну статистику захворювання у країні. Він наразі очікує результати свого тесту.

Теми: Іспаніякоронавірус
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