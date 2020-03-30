Число погибших от коронавируса в Испании превысило 7300: за сутки умерли 812 человек

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Понедельник, 30 марта 2020, 13:38

В Испании количество умерших от коронавирусной болезни возросло за последние 24 часов до 812.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на статистику Минздрава Испании.

За последние сутки зафиксировано на 26 смертельных случаев меньше, чем накануне, когда сообщалось о 838 смертях - рекордном числе с начала эпидемии.

Всего же от коронавируса в стране умерли 7340 человек.

Также было зарегистрировано 6398 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем накануне, когда сообщалось о 6549 новых заражениях.

Общее число заражений достигло 85195.

Следует отметить, что в испанском правительстве сообщили о возможном заражении коронавирусом представителя Минздрава Испании Фернандо Симона, ранее произносил ежедневную статистику заболевания в стране. Он пока ожидает результаты своего теста.

Темы: Испания коронавирус


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