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Рада зібралась позачергово: всі в масках та рукавичках

Понеділок, 30 березня 2020, 14:15
Рада зібралась позачергово: всі в масках та рукавичках

На позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня зареєструвалися 292 народні депутати.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Народні обранці перебувають у сесійній залі у захисних масках, деякі - в рукавичках. Перед голосуванням глава ВР Дмитро Разумков закликав всіх нардепів одягти маски: "Апарат забезпечив усіх. Одягніть маски".

Парламентарі вже встигли підтримати 312 голосами проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19 (3275).

Законопроект вносить зміни до податкового, митного і цивільний кодексів, кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва і обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" та ін.

 

Вводиться підтримка для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу. Пропонується розширити основи для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом.

Документ спрощує виробництво продукції, необхідної для протидії поширення коронавіруса.

 
фото: FB Євгенії Кравчук

Законопроєкт також гарантує виплати соціальної допомоги, пролонгує термін звернення за соціальною допомогою і термін її виплат.

В кодекс законів про працю вноситься норма про гнучкий режим робочого часу, дистанційної роботи.

 
фото: FB Євгенії Кравчук

Також Рада підтримала: 

  • проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19 (3268),
  • проєкт закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину (3276),
  • проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення (3271),
  • проєкт закону про внесення змін до закону "Про комітети Верховної Ради України" (3277),
  • проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (3278).

Альона Мазуренко

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадакоронавірусCovid-2019
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