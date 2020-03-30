Рада зібралась позачергово: всі в масках та рукавичках

На позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня зареєструвалися 292 народні депутати.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Народні обранці перебувають у сесійній залі у захисних масках, деякі - в рукавичках. Перед голосуванням глава ВР Дмитро Разумков закликав всіх нардепів одягти маски: "Апарат забезпечив усіх. Одягніть маски".

Парламентарі вже встигли підтримати 312 голосами проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19 (3275).

Законопроект вносить зміни до податкового, митного і цивільний кодексів, кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва і обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" та ін.

Вводиться підтримка для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу. Пропонується розширити основи для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом.

Документ спрощує виробництво продукції, необхідної для протидії поширення коронавіруса.

фото: FB Євгенії Кравчук

Законопроєкт також гарантує виплати соціальної допомоги, пролонгує термін звернення за соціальною допомогою і термін її виплат.

В кодекс законів про працю вноситься норма про гнучкий режим робочого часу, дистанційної роботи.

фото: FB Євгенії Кравчук

Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков @DRazumkov, відкрив позачергове засідання Верховної Ради. Усі законопроекти будуть прийматися без обговорення pic.twitter.com/PQUPhexfuB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

Також Рада підтримала: