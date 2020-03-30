Рада зібралась позачергово: всі в масках та рукавичках

На позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня зареєструвалися 292 народні депутати.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Народні обранці перебувають у сесійній залі у захисних масках, деякі - в рукавичках. Перед голосуванням глава ВР Дмитро Разумков закликав всіх нардепів одягти маски: "Апарат забезпечив усіх. Одягніть маски".

Парламентарі вже встигли підтримати 312 голосами проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19 (3275).

Законопроект вносить зміни до податкового, митного і цивільний кодексів, кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва і обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" та ін.

Вводиться підтримка для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу. Пропонується розширити основи для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом.

Документ спрощує виробництво продукції, необхідної для протидії поширення коронавіруса.

Законопроєкт також гарантує виплати соціальної допомоги, пролонгує термін звернення за соціальною допомогою і термін її виплат.

В кодекс законів про працю вноситься норма про гнучкий режим робочого часу, дистанційної роботи.

Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков @DRazumkov, відкрив позачергове засідання Верховної Ради. Усі законопроекти будуть прийматися без обговорення pic.twitter.com/PQUPhexfuB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

Також Рада підтримала:

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19 (3268),

проєкт закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину (3276),

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення (3271),

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про комітети Верховної Ради України" (3277),

Проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (3278).

Доповнюється...