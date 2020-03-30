Рада собралась на внеочередное заседание: все в масках и перчатках

На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта зарегистрировались 292 народных депутата.

Источник: заседание парламента

Детали: Народные избранники находятся в сессионном зале в защитных масках, некоторые - в перчатках. Перед голосованием глава ВР Дмитрий Разумков призвал всех нардепов надеть маски: "Аппарат обеспечил всех. Наденьте маски".

Парламентарии уже успели поддержать 312 голосами проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 (3275).

Законопроект вносит изменения в налоговы, таможенный и гражданский кодексы, кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Вводится поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса. Предлагается расширить основания для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.

Документ упрощает производство продукции, необходимой для противодействия распространения коронавируса.

Законопроект также гарантирует выплаты социальной помощи, пролонгирует срок обращения за социальной помощью и срок ее выплат.

В кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме рабочего времени, дистанционной работе.

Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков @DRazumkov, відкрив позачергове засідання Верховної Ради. Усі законопроекти будуть прийматися без обговорення pic.twitter.com/PQUPhexfuB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

Также Рада поддержала: