Рада собралась на внеочередное заседание: все в масках и перчатках

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Понедельник, 30 марта 2020, 14:15

На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта зарегистрировались 292 народных депутата.

Источник: заседание парламента

Детали: Народные избранники находятся в сессионном зале в защитных масках, некоторые - в перчатках.

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