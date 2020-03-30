Рада собралась на внеочередное заседание: все в масках и перчатках
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Понедельник, 30 марта 2020, 14:15
На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта зарегистрировались 292 народных депутата.
Источник: заседание парламента
Детали: Народные избранники находятся в сессионном зале в защитных масках, некоторые - в перчатках.
Дополняется...
Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков @DRazumkov, відкрив позачергове засідання Верховної Ради. Усі законопроекти будуть прийматися без обговорення pic.twitter.com/PQUPhexfuB— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020
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