Рада собралась на внеочередное заседание: все в масках и перчатках
На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта зарегистрировались 292 народных депутата.
Источник: заседание парламента
Детали: Народные избранники находятся в сессионном зале в защитных масках, некоторые - в перчатках. Перед голосованием глава ВР Дмитрий Разумков призвал всех нардепов надеть маски: "Аппарат обеспечил всех. Наденьте маски".
Парламентарии уже успели поддержать 312 голосами проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 (3275).
Законопроект вносит изменения в налоговы, таможенный и гражданский кодексы, кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.
Вводится поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса. Предлагается расширить основания для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.
Документ упрощает производство продукции, необходимой для противодействия распространения коронавируса.
Законопроект также гарантирует выплаты социальной помощи, пролонгирует срок обращения за социальной помощью и срок ее выплат.
В кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме рабочего времени, дистанционной работе.
Голова Верховної Ради #Рада9 Дмитро Разумков @DRazumkov, відкрив позачергове засідання Верховної Ради. Усі законопроекти будуть прийматися без обговорення pic.twitter.com/PQUPhexfuB— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020
Также Рада поддержала:
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни COVID-19 (3268);
- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения (3271);
- Проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина (3276);
- Проект закона о внесении изменений в закон "О комитетах Верховной Рады Украины" (3277);
- Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" (3278).