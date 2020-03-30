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Рада не підтримала урядові зміни до бюджету

Понеділок, 30 березня 2020, 14:46
Рада не підтримала урядові зміни до бюджету

Верховна Рада не підтримала запропоновані урядом зміни до держбюджету

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради 30 березня

Деталі: Проєкт закону про внесення змін до Закону України "про державний бюджет України на 2020 рік" №3279 підтримали 223 депутати, рішення не було прийняте.

Наступним голосуванням депутати направили проєкт змін до бюджету до комітету для підготовки на повторне перше читання. Це рішення підтримали 273 депутати. Також депутати 240 голосами підтримали пропозицію скоротити строки підготовки документу до повторного розгляду.

Законопроєкт №3279 про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет на 2020 рік", зокрема, передбачав зменшення доходів з 1095,58 млрд грн до 972,635 млрд грн.

Перед постановкою проєкту закону на голосування прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет на 2020 рік є фактично бюджетом надзвичайної ситуації.

У проєкті змін до бюджету було скорочено заробітні плати для всіх категорій службовців і чиновників до рівня, що не перевищує 10 мінімальних зарплат.

У новому бюджеті передбачався фонд боротьби з коронавірусом у розмірі понад  97 млрд грн. З словами Шмигаля ці кошти мають бути спрямовані на зарплати медикам, закупівлю обладнання, ліків, засобів індивідуального захисту.

За пропозицією уряду в новому бюджеті залишалося незмінним фінансування будівництва та ремонту доріг, а також  реформи оборонно-промислового комплексу.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусбюджетВерховна РадаШмигаль
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