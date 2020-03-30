Рада не поддержала правительственные изменения в бюджет

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Понедельник, 30 марта 2020, 14:46

Верховная Рада не поддержала предложенные правительством изменения в госбюджет

Источник: внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта

Детали: Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "о государственном бюджете Украины на 2020 год" №3279 поддержали 223 депутата, решение не было принято.

Следующим голосованием депутаты направили проект изменений в бюджет в комитет для подготовки на повторное первое чтение. Это решение поддержали 273 депутата. Также депутаты 240 голосами поддержали предложение сократить сроки подготовки документа к повторному рассмотрению.

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