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Громадянство ЄС за рік отримали 15 400 українців: більшість у Німеччині, Польщі та Італії

Понеділок, 30 березня 2020, 14:59

У 2018 році близько 672 300 осіб набули громадянства однієї з 27 держав-членів Європейського Союзу, із них -15 400 вихідці з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Євростату.

Найбільшою групою, яка набула громадянства держав-членів ЄС, були громадяни Марокко - 67 200 осіб, з яких 84% набули громадянства Іспанії, Італії чи Франції.

Далі йдуть громадяни Албанії (47 400, 97% набули громадянства Греції чи Італії) і Туреччини (28 400, 59% набули німецького громадянства).

Громадяни України на десятому місці за кількістю отриманих європейських паспортів - 15 400 осіб, 55% з них набули громадянства Німеччини, Польщі чи Італії.

Румуни (21 500 осіб), поляки (13 900) та італійці (8 100) були трьома найбільшими групами громадян ЄС, які набули громадянства іншої країни-члена ЄС.

Загалом же кількість виданих громадянств знижується третій рік поспіль – у 2017 році було 700 600 осіб та 843 900 у 2016 році.

Кількість наданих громадянств зменшилась у 14 державах-членах ЄС у 2018 році, найбільше відносне зменшення зареєстровано в Данії (з 7272 у 2017 році до 2836 у 2018 році, або - 61%) та на Мальті (з 1973 до 1 044, або -47%). Далі йдуть Чехія (від 3480 до 2317, або -33%), Литва (з 187 до 130, або -30%), Фінляндія (з 12 219 до 9 211, або -25%) та Італія (з 146 605 до 112 523, або -23%).

13 з 27 держав-членів ЄС надали громадянство більшій кількості людей у 2018 році, ніж у 2017 році. Збільшення було зафіксовано в Люксембурзі (з 4980 осіб до 6950 осіб, або + 40%), Іспанії (з 66 498 до 90 774, + 37%), Словенії (з 1563 до 1978, або + 27%), Угорщині (від 2 787 до 3 508, або + 26%), Хорватії (від 688 до 853, або + 24%) та Польщі (від 4233 до 5115, або + 21%).

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Теми: Європаукраїнці
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