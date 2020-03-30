Гражданство ЕС за год получили 15 400 украинцев: большинство - в Германии, Польше и Италии

В 2018 году около 672 300 человек приобрели гражданство одной из 27 стран-членов Европейского Союза, из них 15 400 - выходцы из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Евростата.

Наибольшей группой, получившей гражданство государств-членов ЕС, были граждане Марокко - 67 200 человек, из которых 84% получили гражданство Испании, Италии или Франции.

Далее следуют граждане Албании (47 400, 97% приобрели гражданство Греции или Италии) и Турции (28 400, 59% получили немецкого гражданства).

Граждане Украины - на десятом месте по количеству полученных европейских паспортов: 15 400 человек, 55% из них получили гражданство Германии, Польши или Италии.

Румыны (21 500 человек), поляки (13 900) и итальянцы (8100) были тремя крупнейшими группами граждан ЕС, которые приобрели гражданство другой страны-члена ЕС.

В целом же количество выданных гражданств снижается третий год подряд - в 2017 году было 700 600 человек и 843 900 в 2016 году.

Количество предоставленных гражданств уменьшилось в 14 государствах-членах ЕС в 2018 году, наибольшее относительное уменьшение зарегистрировано в Дании (с 7272 в 2017 году до 2836 в 2018 году, или -61%) и на Мальте (с 1973 по 1044, или -47 %). Далее следуют Чехия (от 3480 до 2317, или -33%), Литва (с 187 до 130, или -30%), Финляндия (с 12219 до 9211, или 25%) и Италия (с 146 605 до 112 523, или -23%).

13 из 27 государств-членов ЕС предоставили гражданство большему количеству людей в 2018 году, чем в 2017 году. Увеличение было зафиксировано в Люксембурге (с 4980 человек до 6950 человек, или + 40%), Испании (с 66498 до 90774, + 37%), Словении (с 1563 до 1978, или + 27%), Венгрии (от 2 787 до 3508, или + 26%), Хорватии (от 688 до 853, или + 24%) и Польше (от 4233 до 5115, или + 21%).