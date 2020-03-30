Принц Чарльз вийшов із самоізоляції через тиждень після позитивного тесту на коронавірус

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Понеділок, 30 березня 2020, 15:47

Британський принц Чарльз завершив самоізоляцію після того, як у нього діагностували коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

71-річний принц Уельський провів сім днів в самоізоляції, згідно з урядовими вказівками, після того, як у нього був позитивний тест на вірус і проявилися легкі симптоми.

Його дружина, 72-річна герцогиня Корнуольська, також пройшла тестування і у неї вірус не виявили, але вона також самоізолювався.

Представник королівської сім'ї сказав, що принц перебуває у доброму здоров'ї і виконує урядові рекомендації щодо обмежень, пов'язаних зі стримуванням коронавірусу.

За останню добу у Британії від коронавірусу померли 209 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 1228.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи їх залишатися вдома, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу та уникнути перевантаження системи охорони здоров'я. 

Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції. Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок 

Теми: Британія коронавірус


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