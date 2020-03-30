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Принц Чарльз вышел из самоизоляции через неделю после положительного теста на коронавирус

Понедельник, 30 марта 2020, 15:47

Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как у него диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

71-летний принц Уэльский провел семь дней в самоизоляции, согласно правительственным указаниям, после того, как у него был положительный тест на вирус и проявились легкие симптомы.

Его жена, 72-летняя герцогиня Корнуольская, также прошла тестирование и у нее вирус не обнаружили, но она также самоизолировалась.

Представитель королевской семьи сказал, что принц был в добром здравии и следует правительственным рекомендациям относительно ограничений.

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших до 1228.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

Сам Борис Джонсон также заболел – о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразился министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Темы: Великобританиякоронавирус
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