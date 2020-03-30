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Прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху поміcтили під карантин

Понеділок, 30 березня 2020, 16:29
Прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху поміcтили під карантин

Прем'єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху помістили під карантин, після того, як у одного з його помічників підтвердили коронавірус.

Джерело: Daily Sabah з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю

Деталі: Згідно з повідомленням, Нетаньяху пройшов тестування і буде залишатися в карантині доти, доки не отримає результати або не отримає дозвіл від міністерства охорони здоров'я і його особистого лікаря. Його близькі радники теж ізольовані.

У прес-службі премєра Ізраїлю заявили, що цей захід буде дотримуватися до завершення епідеміологічного розслідування - радник Нетаньяху у парламентських справах  Ровка Палуч виявився інфікованим коронавірусом.

В Ізраїлі захворіли COVID-19 більше 4300 громадян, 15 з них померли.

Теми: коронавірусІзраїль
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