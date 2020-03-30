Прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху поміcтили під карантин

1429 переглядів
Понеділок, 30 березня 2020, 16:29

Прем'єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху помістили під карантин, після того, як у одного з його помічників підтвердили коронавірус.

Джерело: Daily Sabah з посиланням на Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю

Деталі: Згідно з повідомленням, Нетаньяху пройшов тестування і буде залишатися в карантині доти, доки не отримає результати або не отримає дозвіл від міністерства охорони здоров'я і його особистого лікаря. Його близькі радники теж ізольовані.

У прес-службі премєра Ізраїлю заявили, що цей захід буде дотримуватися до завершення епідеміологічного розслідування - радник Нетаньяху у парламентських справах  Ровка Палуч виявився інфікованим коронавірусом.

В Ізраїлі захворіли COVID-19 більше 4300 громадян, 15 з них померли.

Теми: коронавірус Ізраїль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Львові швидкі тести показали два випадки COVID-19 30 березня 2020, 16:34
У Чернівцях помер хворий на Covid-19 – облдержадміністрація 30 березня 2020, 16:27
У Німеччині поки не планують пом'якшувати карантин 30 березня 2020, 16:21
Усі новини
Головні новини
У Чернівцях помер хворий на Covid-19 – облдержадміністрація
Шмигаль про звільнення глав МОЗ і Мінфіну: Країна вимагає швидких дій
Нардепи зберуться у понеділок втретє. Зеленський приїхав у Раду
Нардепи провалили призначення нових міністрів: фінансів та МОЗ
Усі новини
екологія

10 вражаючих фактів про хутро

Відео

Українські татусі радять, як дбати про сім'ю в час карантину