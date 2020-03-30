Премьер-министр Израиля Нетаньяху помещен под карантин

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху помещен под карантин, после того, как у одного из его помощников подтвердили коронавирус.

Источник: Daily Sabah со ссылкой на Офис премьер-министра Израиля

Детали: Согласно сообщению, Нетаньяху прошел тестирование и будет оставаться в карантине до тех пор, пока не получит результаты или не получит разрешение от министерства здравоохранения и его личного врача. Его близкие советники тоже изолированы.

В пресс-службе премьра Израиля заявили, что эта мера будет соблюдаться до завершения эпидемиологического расследования – советник Нетаньяху по парламентским делам Ровка Палуч оказался инфицированным коронавирусом.

В Израиле заболели COVID-19 более 4300 граждан, 15 из них умерли.