Премьер-министр Израиля Нетаньяху помещен под карантин

751 просмотр
Понедельник, 30 марта 2020, 16:29

Премьер-министр Израиля  Бенджамин Нетаньяху помещен под карантин, после того, как у одного из его помощников подтвердили коронавирус.

Источник:  Daily Sabah со ссылкой на Офис премьер-министра Израиля

Детали: Согласно сообщению, Нетаньяху прошел тестирование и будет оставаться в карантине до тех пор, пока не получит результаты или не получит разрешение от министерства здравоохранения и его личного врача. Его близкие советники тоже изолированы.

В пресс-службе премьра Израиля заявили, что эта мера будет соблюдаться до завершения эпидемиологического расследования – советник Нетаньяху по парламентским делам Ровка Палуч оказался инфицированным коронавирусом.

В Израиле заболели COVID-19  более 4300 граждан, 15 из них умерли.

Темы: коронавирус Израиль


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Германии пока не планируют смягчать карантин 30 марта 2020, 16:21
Зеленский выступит на внеочередном заседании Рады 30 марта 2020, 16:09
Стало известно, когда пройдет перенесенная из-за коронавируса Олимпиада 30 марта 2020, 16:06
Все новости
Главные новости
Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий
Нардепы соберутся в понедельник в третий раз. Зеленский приехал в Раду
Нардепы провалили назначение новых министров: финансов и Минздрава
Рада уволила министров Уманского и Емца
Все новости
истории

Найдите чем заняться: хобби известных и успешных людей

Опыт

Истории трех семей, которые выбрали домашнее обучение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!