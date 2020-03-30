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Премьер-министр Израиля Нетаньяху помещен под карантин

Понедельник, 30 марта 2020, 16:29
Премьер-министр Израиля Нетаньяху помещен под карантин

Премьер-министр Израиля  Бенджамин Нетаньяху помещен под карантин, после того, как у одного из его помощников подтвердили коронавирус.

Источник:  Daily Sabah со ссылкой на Офис премьер-министра Израиля

Детали: Согласно сообщению, Нетаньяху прошел тестирование и будет оставаться в карантине до тех пор, пока не получит результаты или не получит разрешение от министерства здравоохранения и его личного врача. Его близкие советники тоже изолированы.

В пресс-службе премьра Израиля заявили, что эта мера будет соблюдаться до завершения эпидемиологического расследования – советник Нетаньяху по парламентским делам Ровка Палуч оказался инфицированным коронавирусом.

В Израиле заболели COVID-19  более 4300 граждан, 15 из них умерли.

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Темы: коронавирусИзраиль
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